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Eşine kurşun yağdıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan Nurtaç Canan’ın kocası Ragıp Canan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanığın 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eşine kurşun yağdıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Zeytinburnu’nda 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan eşi Ragıp Canan tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla yere “Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum” notunu yazmıştı.

Eşini silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ragıp Canan oğlunu arayarak anneni dövdüm git bir bak demişti. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, annesini kanlar içinde görerek sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istemişti. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, Ragıp Canan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olay hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı

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“BURADAN ÇIKAMAZSIN”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan’ın eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek valizlerini kapının önüne çıkardığı anlatıldı. İddianamede Ragıp Canan’ın bunun üzerine sinirlenerek müştekiyi zorla odaya götürdüğü ve ‘buradan çıkamazsın’ diyerek 5 el ateş ettiği anlatıldı.

“ÖLECEKSİN GEBERECEKSİN”

Sanığın müştekiye ‘öleceksin gebereceksin’ dediği de iddianamede anlatılarak evi terk ettiği belirtildi. Müşteki Canan’ın kanıyla yere ‘annem babam helal et üzülmeyin beni Ragıp vurdu’ yazdığı da iddianamede ifade edildi.

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“GİT CENAZESİNİ AL”

İddianamede sanığın eyleminden sonra öz oğlunu ve kayınbabasını arayarak müştekiyi öldürdüğünü söylediği ve ‘git cenazesini al’ dediği kaydedildi.

Ragıp Canan’ın ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Ragıp Canan savcılık ifadesinde eşi ile iş meselesinden dolayı tartıştığını söyleyerek " 1 Haziran günü yanlışlıkla çaydanlık onun ve benim koluma döküldü. Bu olayda bir kasıt yoktur. Dikkatsizlik sonucu meydana geldi. 4 Haziran günü gece saatlerinde ise eşim Mersin’e gitmek istediğini söyledi. Bu mesele yüzünden tartıştık. Bir anda kontrolümü kaybedip ruhsatsız silahımı aldım. Gitmeyeceksin ve burada kalacaksın diyerek bacaklarına doğru ateş ettim. Olayın şoku ile kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Eşimi kanlar içinde yerde görünce çok korktum ve kaçtım. Daha sonra oğlumu arayarak "Annenin ağzını burnunu kırdım acil ambulansı ara" dedim. Eşimi vurduğum için çok pişmanım" demişti.

İHA

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