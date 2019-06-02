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Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 20:46 | Son Güncelleme

BARTIN'da, T.T.

Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, T.T. (33) eşine laf attığını iddia ettiği Y.K.’yi (34) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Y.K. tedavi altına alındı.
Olay saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. T.T. tabancası ile Y.Ö.D. ve Y.K.’nin üzerine doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Y.K.’nin vücuduna isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Y.K.’yi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Y.K. ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan T.T., yunus ekiplerince yakalanarak silahına el konuldu. T.T. polise verdiği ifadesinde eşi ve arkadaşlarıyla caddede bulunduğu sırada Y.K. ve Y.Ö.D.’nin tanıdıkları eşine laf attıklarını, kötü söz söylediklerini, sinirlenerek evine gidip silahını aldığını, laf atanlara doğru ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurduEşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu

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