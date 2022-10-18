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  4. Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü! O anlar kameralara yakalandı

Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü! O anlar kameralara yakalandı

18.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre güvenlik görevlisi, site sakini evli bir kadına mesaj atıp rahatsız etti. Gelen mesajları gören kadının eşi çılgına döndü. Şahsın güvenlik görevlisini darbettiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti. Yaşanan bu durumu kadının eşine söylemesi ile ortalık karıştı. Öfkeden çılgına dönen eş, danışma masasına gelerek güvenlik görevlisine saldırdı. Yumruk darbelerinin hedefi olan şahıs, olay sonrasında site yönetimi tarafından işten atıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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'GÜVENLİĞİN İŞİNE SON VERİLMİŞ'

Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi ise; “Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi güvenlik görevlisini darp ediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz güvenlik kadın
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