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  4. Eşine ne kadar tazminat ödeyecek? Bill Gates’ten rekor hisse devri

Eşine ne kadar tazminat ödeyecek? Bill Gates’ten rekor hisse devri

06.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 27 senedir evli olduğu 3 çocuğunun annesi Melinda Gates ile boşanacaklarını açıklamıştı. Dünyanın en zenginleri listesinde yıllardır ilk sıralarda yer alan Gates, boşanacağını açıklamasının ardından eşine rekor seviyede hisse devretti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı açıklamayla 27 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Melinda Gates’le boşanacağını duyuran ABD’li milyarder Bill Gates, boşanma sebebiyle eşine eşine servetinin yarısını vereceği iddia ediliyor. 130 milyar dolarlık serveti bulunan Bill Gates’ten ilk hamle geldi…

Eşine hisse devretti

Eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devreden Bill Gates, devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiğini belirtti.
Zenginler listesinde 13 basamak birden düşecek
Ayrıca, Bill-Melinda çiftinin boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek aldığı öğrenildi.
Bill Gates'i Los Angeles'tan 3 avukat, Melinda'yı New York'tan 4 avukat temsil edecek.
Boşanmayla servetin yarı yarıya bölünmesi hâlinde Gates'in en zenginler listesinde 4. basamaktan 17'nci sıraya düşeceği söyleniyor
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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates
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