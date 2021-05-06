Eşine ne kadar tazminat ödeyecek? Bill Gates’ten rekor hisse devri

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı açıklamayla 27 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Melinda Gates’le boşanacağını duyuran ABD’li milyarder Bill Gates, boşanma sebebiyle eşine eşine servetinin yarısını vereceği iddia ediliyor. 130 milyar dolarlık serveti bulunan Bill Gates’ten ilk hamle geldi…

Eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devreden Bill Gates, devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiğini belirtti.