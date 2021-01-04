Boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden koca yakalandı

Mesudiye ilçesinde yaşayan A.E.D.'nin 2 çocuk annesi eşi G.D., sorunlar yaşamaları üzerine boşanmak istediğini söyleyip, eşyalarını toplayarak, 1 ay önce evden ayrıldı. G.D., bir süre sonra kendisini ölümle tehdit eden eşinden gelmeye başlayan mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi. SMS ve sosyal medya mesajları gönderen A.E.D.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

VALİ SONEL: ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Çalışma kapsamında A.E.D.'nin, Sivas'taki otelde kaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı baskında A.E.D., kaldığı odada yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.D., sorgusu için Ordu’ya getirildi. A.E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Vali Tuncay Sonel ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır” dedi.

TEHDİTLER SAVURMUŞ

Öte yandan A.E.D.'nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, 'Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim ve seninle beraber önüme çıkan herkesi... Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Tehdit değil... Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin' cümleleri yer aldı.

DHA

