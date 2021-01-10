HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşine öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

Eşine öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

10.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eşine öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

Bursa’da eşiyle tartışıp iş yerine giden ve boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adam, polisi ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye yardımıyla girilen iş yerinde, karısına intihar oyunu oynayan adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile karısı Y.K., sabah saatlerinde evlerinde kavga etti. Evden çıkan S.K., Cumhuriyet Caddesi’ndeki ofisine geldi. Gece saatlerinde boynuna ip geçirerek karısı Y.K.’ya fotoğrafını yollayıp intihar edeceğini söyledi ve cep telefonunu kapattı.

AW211817_01

Kocası S.K.’ya ulaşamayan Y.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve içeriden kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

AW211817_05

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdiven ile iş yerine tırmanarak, açık olan pencereden içeriye girdi. Ancak S.K.’nin aşırı alkolün etkisiyle uyuyakaldığı görüldü. S.K.’nin boynuna geçirip fotoğraf çekindiği ipin ise koltuğun üzerinde olduğu görüldü. Ekipler ile birlikte iş yerine giren Y.K.’nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Zavadanak Bekir'den mesaj varTürkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Zavadanak Bekir'den mesaj var
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek için 'serbest bırakılsın' paylaşımları

İşkenceci eşini öldürmüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

Kısıtlamaya uymadı, sonu korkunç bitti

Özgürlüğüne kavuşan 'Zavadanak Bekir'den kurallara uyun çağrısı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Zavadanak Bekir'den mesaj var

İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi

İzin belgesini gösterdi ama cezadan kaçamadı

Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istedikleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı

Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Şoke eden olay! Mahalleyi birbirine kattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.