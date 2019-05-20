Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kocaya gözaltı

Adana'da, tartıştığı eşine şiddet uyguladığı öne sürülen koca gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde yaşayan F.G. (21) ile eşi Ç.G. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinden şiddet gördüğünü iddia eden F.G, polis merkezine başvurdu.

Genç kadının polis merkezinde, eve para bırakmasını istediği eşinin çıkan tartışmada kendisini darbedip bıçakla kollarını çizdiğini, bu sırada karşı koyunca da elinden ısırdığını söylediği öğrenildi.

Boşanmak istediğini belirtmesi nedeniyle eşinin kendisini ölümle tehdit ettiği öne süren F.G, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık raporu aldı.

F.G'nin şikayeti üzerine Ç.G. gözaltına alındı.

