HABER

Eşine şiddet uygulamaktan mahkum olanlara eğitim programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

EŞİNE şiddet uyguladığı için hüküm giyen 52 erkek mahkuma 12 hafta boyunca 'Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı' (ŞAPP) uygulandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - EŞİNE şiddet uyguladığı için hüküm giyen 52 erkek mahkuma 12 hafta boyunca 'Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı' (ŞAPP) uygulandı. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre eğitim, eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlıklarını azaltmada etkili oldu.
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Akan ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binnaz Kıran’ın yaptığı araştırmanın örneklemi için, şiddet suçu işlemiş ve eş şiddeti uyguladığı belirlenmiş olan Mersin Denetimli Serbestlik Merkezine bağlı 52 hükümlü erkek seçildi. Araştırma kapsamında 2 deney ve 2 kontrol grubu oluşturulurken, deney gruplarındaki erkek mahkumlara 12 hafta boyunca ŞAPP eğitimi verildi. Haftada 1 oturum ve 90-110 dakika süreyle verilen eğitimin içeriği ise 'iletişim', 'dinleme', 'çatışma çözme', 'duygu yönetimi', 'empati', 'düşünce farkındalık eğitimi', 'toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi', 'şiddet bilinçlenme eğitimi', 'öfke yönetimi', 'öz yeterliği geliştirme' ve 'ilişki öz yeterliği geliştirme' başlıklarından oluştu.
'EĞİTİM, ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLER ÜZERİNDE ETKİLİ'
6 ayda bir yayımlanan dergide yer alan araştırmaya sonuçlarına ilişkin makalede ŞAPP eğitiminin şiddet mahkumları üzerinde olumlu etki ettiğinin belirlendiğine dikkat çekilirken, "Araştırmanın sonucunda; Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı'nın deney gruplarındaki eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlık düzeylerini azalttığı, duyguları yönetme becerilerini geliştirdiği ve ilişki öz yeterlik düzeylerini artırdığı görülmüş ve ŞAPP’ın Türkiye’de şiddet uygulayan erkeklere uygulanabilir geçerli ve güvenilir bir program olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.
'ÖNLEYİCİ FAALİYET OLARAK UYGULANMALI'
Programın Türkiye'de şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan ilk program olduğuna işaret edilirken, eğitim programının nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin şu önerilerde bulunuldu: "Eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan bu programın benzer özelliklere sahip diğer erkeklere de Denetimli Serbestlik Merkezlerinde ve cezaevlerinde; suça karışmamış fakat şiddete eğilimi olan erkeklere de önleyici faaliyet olarak Halk Eğitim Merkezlerinde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Okul Rehberlik Servislerinde ve benzeri kurumlarda okul psikolojik danışmanları ve psikologlar tarafından uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Programın ülkemizde şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan ilk program olması; bu alandaki eksikliğin giderilmesine ve öğrencilerle velilere temel yaşam becerileri kazandırmada önleyici rehberlik olarak psikoloji ve PDR alanlarına katkı sağlayacağı, ayrıca bu alanlarda yeni yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir."

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyülediPirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.