Eşine şiddet uygulayan kadına 6 ay uzaklaştırma

İSMET KARAKAŞ/ZAFER FATİH BEYAZ - Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvuran Volkan G'nin talebini kabul eden mahkeme, bir çocuk annesi kadın hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı uygulanması ve çocuğun geçici olarak velayetinin babaya verilmesine hükmetti.

Ankara 2. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında, eşine şiddet uyguladığı belirtilen kadın hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Volkan G, 15 Nisan'da avukatı Abuzer Bülent Erdil aracılığıyla mahkemeye başvurarak, boşanma aşamasında olduğu, çocuğunun annesi Ç.G'den şiddet gördüğünü belirtti ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki "koruma ve uzaklaştırma tedbirleri"nin uygulanması istedi.

Dava kapsamındaki deliller doğrultusunda talebi değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi, isteği yerinde bularak, bir çocuk annesi Ç.G. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca bu süre içinde Ç.G'nin eşine yönelik, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, Volkan G'nin bulunduğu ev, okul ve iş yerine yaklaşmamasını kararlaştırdı.