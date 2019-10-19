Eşine şiddet uygulayan kocaya elektronik kelepçe

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yıllarca kazancına el koyan ve kendisine şiddet uygulayan kocasına 2 yıl önce boşanma davası açan Keziban A. (44), ölüm korkusuyla yaşıyor. Keziban A., son olarak kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet edince, kocaya elektronik kelepçe takıldı. Keziban A., "Elektronik kelepçe var. Bu cihaza rağmen kendimi güvende hissetmiyorum. Elim kolum bağlı hapiste gibiyim. Benim peşimi bırakmaz. Kadınların öldüğünü görüyorum. Ben de onlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan bir çocuk annesi Keziban A., Yusuf A. (49), ile 28 yıl önce tanıştı. Yusuf A., o dönemde 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. Yaklaşık 3 yıl nikahsız yaşan çift, daha sonra nikah kıydı. Sürekli alkol kullanan ve kumar oynadığı iddia edilen Yusuf A., kazancını vermediği için eşini sürekli darp etti. Eşine içki şişesi, tabak, sandalye atan Yusuf A., şiddetin boyutunu hep artırdı.

Kendisini odasına kilitleyerek korunmaya çalışan Keziban A., 2011 ve 2015 yıllarında iki kez boşanma davası açmak için girişimde bulundu. Ancak Yunus A.'nın çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği kadın, boşanma dilekçesini geri çekti. Tüm kazancını eşini ve onun ailesine veren Keziban A., eşinin, kendisini başkasıyla aldattığı yönündeki iddiaları üzerine 2017 yılında yeniden boşanma kararı aldı.