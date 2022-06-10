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Eşine silahlı saldırıda bulunmuştu... Karar verildi!

10.06.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da eşine kurşun yağdırıp dehşet saçan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Eşine silahlı saldırıda bulunmuştu... Karar verildi!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırarak bölgede dehşet saçan ve esnaf bir kadının yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesi’ndeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (35) isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E.’ye kurşun yağdırmaya başladı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı.

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Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Sakarya
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