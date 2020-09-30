Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran adam intihara kalkışmış

Alınan bilgiye göre, olay Bursa’nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan G. sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İrfan G., eşini göğsünden, kolundan ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Eşinin başında kendi kafasına da silahı dayayan zanlı, silah tutukluk yapınca hayatta kaldı.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde İrfan G.’nin silahı kafasına dayadığı, tutukluk yapınca indirip olay yerinden uzaklaştığı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin G.’nin Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

