MAGAZİN

Eşine sürpriz yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül Doğulu, eşi Kadir Doğulu’nun 36’ncı yaşı için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Partiye çiftin yakın dostları da katıldı.

Kadir Doğulu’nun doğum günü partisinde neler oldu?

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Neslihan Atagül Doğulu, eşi Kadir Doğulu’nun 36’ncı yaşı için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye çiftin yakın dostları da katıldı.
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Kadir Doğulu, önceki akşam Kadıköy Füreyya Meyhanesi’nde düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle 36’ncı yaşını kutladı.
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Eşi Neslihan Atagül Doğulu’nun düzenlediği gecede oyuncuyu Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Seda Güven ve Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
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NESLİHAN’I ÇOK SEVİYORUM

NESLİHAN’I ÇOK SEVİYORUM
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu mekandan ayrı ayrı çıktı. Muhabirlerin “Kadir Bey tüm misafirleri tek başına uğurladı. Şimdi de eve tek gidiyorsunuz. Kavga mı ettiniz?” sorusuna Atagül “Yok arkadaşlar, sadece araçta yer olmadığı için eşim gelmedi. Ben misafirlerimi götürüyorum” yanıtını verdi.
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Mekandan daha sonra çıkan Kadir Doğulu’ysa “Sağ olsun canım karım bana bu sürpriz geceyi organize etmiş. Onu çok seviyorum. Hayatımdaki en güzel şey canım eşim” diye konuştu.
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Erkan Kolçak Köstendil, mekandan sevgilisi Cansu Tosun’la el ele ayrıldı. Elindeki çay bardağı dikkat çeken oyuncu, “Çayı çok seviyorum. Asla bırakmam” dedi.
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Murat Dalkılıç, doğum günü partisine sevgilisi Hande Erçel’le katıldı. Muhabirlerin ricası üzerine el ele poz veren çift, “Mutluyuz, keyifliyiz çok şükür” diye konuştu.
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Kaan Urgancıoğlu
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Seda Güven
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Hande Erçel - Murat Dalkılıç - Kadir Doğulu
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Erçin Karabulut - Nilay Deniz
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Neslihan Atagül
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Kadir Doğulu
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Neslihan Atagül Doğulu kadir doğulu

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