HABER

EŞİNE TACİZLE SUÇLADIĞI ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Yunus Ö.

ESKİŞEHİR’de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’un evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santur’u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Sokaktaki polis ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Cinayetin olduğu ev
-Çevreden görüntüler
-Cenazenin çıkarılması
-Ölen Eşref S.’nin vesikalık fotosu
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildiBeyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Beyoğlu'nda bir binada kısmi yıkılma meydana geldi!

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.