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Eşine tokat attı, çevredekiler tekme tokat saldırıp darbetti! "Ne oldu dedim 'Hanımını dövdü' dediler"

11.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de eşine tokat attığı iddia edilen kişiye çevredekiler tekme tokat saldırdı. Bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. Kocasını darbedilirken gören kadın ise çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşine tokat attı, çevredekiler tekme tokat saldırıp darbetti! "Ne oldu dedim 'Hanımını dövdü' dediler"

Olay, geçtiğimiz perşembe günü 10 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karı koca arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı. Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı. Bu sırada kocasını darbedilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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"NE OLDU DEDİM 'HANIMINI DÖVDÜ' DEDİLER"

Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Biz de buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.

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ESENYURT'TA ÇOCUKLU KADINA BÖYLE TOKAT ATTI

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Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı. Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

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