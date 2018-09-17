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Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da Erdal D.

Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Erdal D. (30), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Cansın D. (24) ile genç kadının ailesi ve yakınlarından 4 kişiyi bıçakla yaraladı.
Olay, Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'nde bir apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Erdal D. ile eşi Cansın D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cansın D., babası Hasan E.'yi arayarak durumu anlatıp yardım istedi. Ankara'da taksicilik yapan Hasan E., yanına çocuklarını, eşini ve bir arkadaşını da alarak kızının evine geldi.
Evde kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erdal D., eline geçirdiği mutfak bıçağıyla eşi Cansın D., kayınpederi Hasan E., kayınbiraderi Batuhan E. (23), baldızı Kudret Ç. ve kayınpederinin arkadaşı Tuncay Y.'yi (31) yaraladı.
KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Yaralılar, komşuların çağırdığı ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Şüpheli Erdal D. ise evde kendisini bir odaya kilitledi. Erdal D., kısa süre sonra olay yerine gelen polislere teslim olarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

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