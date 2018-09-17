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Eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

 - Emniyetteki sorgusunun ardından Erdal Düzer (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

KENDİSİYLE BİRLİKTE BABASI, KIZ VE ERKEK KARDEŞLERİNİ BIÇAKLAYAN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ankara / Kahramankazan - Hasan POLAT (DHA) - Emniyetteki sorgusunun ardından Erdal Düzer (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Aynı olayda kendisi de hafif şekilde yaralanan eş Cansın Düzer (24), olayda babası Hasan Erdoğan, kardeşi Batuhan Erdoğan (23), kız kardeşi Kudret Çağlar ve babasının arkadaşı Tuncay Yılmaz’ı (31) yaralayan eşi Erdal Düzer’den emniyetteki ifadesinde şikayetçi olmadığını belirtti.

‘BU KADAR HABER YAPILACAK BİR MEVZU DEĞİL’

Eşinin getirildiği Kahramankazan Adliyesi’ne 2 çocuğu ile birlikte gelen Cansın Düzer, gazetecilerin “Bir şey söyleyecek misiniz?ö sorusuna “Hayırö yanıtını verirken, “Şikayetçi oldunuz mu?ö sorusunu ise, “Hayır eşimden niye şikayetçi olayım ki?" diye yanıtladı. Gazetecinin, “Bir iddia var, babanızı evinize sizin çağırdığınız yönündeö sorusuna ise Cansın Düzer, “Babam kendisi geldiö dedi. “Eşiniz size şiddet uyguladı mı?" sorusunu da “Hı hı yaraladıö cevabının ardından, “Sizi yaralaması kaza ile mi oldu?" şeklindeki soruyu ise, “Abi, kazada olsa isteyerek de olsa oldu yani, bu kadar haber yapılacak bir mevzu değil" şeklinde tepki göstererek yanıtladı.

Bu arada Ankara’da tedavileri süren Cansın Düzer’in kızkardeşi Kudret Çağlar ve babasının arkadaşı Tuncay Yılmaz’ın yoğun bakımdaki tedavilerini sürdüğü ve sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren kayınpeder Hasan Erdoğan ve oğlu Batuhan Erdoğan’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
Polis arabasıyla zanlinin gotürülmesi
Zanlının yakınlarının göz yaşları
Eşi Cansın Düzer ile soru cevap

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