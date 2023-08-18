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  4. Eşine verdiği eski telefonu başına dert açtı! Kadın, şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Eşine verdiği eski telefonu başına dert açtı! Kadın, şoke eden gerçeği böyle öğrendi

18.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiaya göre; bir market zincirinde bölge müdürü olarak çalışan A.G.’nin, eşi D.G.'ye verdiği eski telefonu, boşanma davasında başına dert oldu. D.G.’ye verilen telefonda A.G.’nin indirdiği tüm uygulamalar duruyordu. D.G., silinmeyen uygulamalar sayesinde eşinin kendisini aldattığını öğrendi. A.G.’nin, kendisine bağlı mağazada çalışan bir kadınla WhatsApp yazışmaları, yaşanan yasak aşkı adeta ortaya koydu. Yasak aşkı ortaya koyan nitelikteki diğer bir detay da kredi kartı ekstreleriydi.

Eşine verdiği eski telefonu başına dert açtı! Kadın, şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Halk TV'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına göre, çok sayıda şubesi bulunan bir market zincirinde bölge müdürü olarak çalışan A.G. ile ev kadını D.G. Mart 2012’de evlendi. Çiftin iki çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, A.G. bu süreçte, eşini farklı 3 kadınla aldattı. Dava dosyasına göre ilk aldatma olayı, çiftin ilk çocuklarının doğumundan bir yıl sonra, 2014’te yaşandı.

Çiftin evliliğinde sonun başlangıcı ise geçen 14 Şubat günü yaşananlar oldu. Anılan gün izinli olan A.G., sabah 08.30’da evden çıktı. Eşinin izinli olduğu halde evden erken ayrılmasına anlam veremeyen D.G., yaşadığı aile apartmanında durumu kayınbabası ile kaynanasına anlattı. A. G.’nin anne-babası oğullarının nereye gittiğini öğrenmek için oğullarını takip etti.

PERSONELİ İLE BİR ARABADA GÖRDÜLER

Anne-baba G., oğullarının görev yaptığı market zincirinin önüne geldiklerine A.G. ile, kendisine bağlı bir şubede çalışan N.S.Y. isimli kadının, bir otomobilin içinde hareket etmek üzere olduklarını gördü. Gelinleri D.G.’nin taşıdığı şüpheden haklı olduğunu gören anne-baba G., N.S.Y.’nin çalıştığı şubedeki personel ile görüştü. Şube çalışanları “N.S. ile müdürümüz A. Bey sevgililer. A. Bey'in daha önce de başka bir sevgilisi vardı. Ancak onunla ayrıldılar” bilgisini verdi.

EVİ TERK ETTİ KİRALIK EV ARAMAYA BAŞLADI

Eşini aldattığı bilgisini anne-babasının da öğrendiğinden haberdar olan A.G. o günden sonra eve gelmemeye başladı. Ayrı bir eve geçme arayışında olan A.G. eşine karşı da boşanma davası açtı. A.G. dava dilekçesinde 10 yaşındaki kızlarının velayetinin de kendisine verilmesini istedi.

EŞİNE VERDİĞİ TELEFONU ELE VERDİ!

Aldatılmasına karşın boşanma davası ile de karşı karşıya kalan D.G. ise, mahkemeye sunduğu dilekçede dikkat çeken bir bilgiye verdi. İki çocuk annesi adına mahkemeye sunulan dilekçeye göre, A.G., bir süre önce eski telefonunu eşine verdi. D.G.’ye verilen telefonda A.G.’nin indirdiği tüm uygulamalar da duruyordu. D.G., eşinin kendisini aldattığını da bu sayede öğrendi. Eşi A.G. ile personeli konumundaki N.S.Y. arasındaki WhatsApp yazışmaları, ikili arasında yasak bir aşkın yaşandığını ortaya koyar nitelikteydi.

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Yine, A.G.’nin, sevgilisine aldığı hediyelerin ödemesini kredi kartı ile yaptı. A.G.’nin yaptığı her kredi kartı harcamasının ekstresi eşine verdiği telefona geldi. Tüm bu deliller mahkemeye sunuldu.

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