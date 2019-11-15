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Eşine yardım etmek için başladığı işte Türkiye’nin sayılı ustalarından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:04 | Son Güncelleme

Çorum’un Ortaköy ilçesinde Dilek Özdemir, eşine yardım etmek için başladığı bıçak imalatında Türkiye’nin sayılı bıçak ustalarından biri haline geldi.Ortaköy’de bir kamu kurumunda görev yapan Fatih Özdemirci, üçüncü kuşak olarak sürdürdüğü demircilik mesleğindeki tecrübelerini bıçak üretimiyle devam ettirdi.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde Dilek Özdemir, eşine yardım etmek için başladığı bıçak imalatında Türkiye’nin sayılı bıçak ustalarından biri haline geldi.
Ortaköy’de bir kamu kurumunda görev yapan Fatih Özdemirci, üçüncü kuşak olarak sürdürdüğü demircilik mesleğindeki tecrübelerini bıçak üretimiyle devam ettirdi. Tamir amaçlı getirilen ve ürettiği bıçakların beğenilmesi ile aldığı siparişler artan Özdemir’in siparişlere yetişmemesi üzerine eşi Dilek Özdemir de yardım etmeye başladı. İşlerinin yoğunluğu üzerine KOSGEB’e başvuran Dilek Özdemir, aldığı hibe desteği ile atölye kurdu. Atölyede bıçağın yanı sıra kılıç, kama, hançer gibi özel üretimler yapan Özdemir, bu ürünleri Türkiye’nin her tarafına gönderiyor.
Eşinin bıçak üretimine hobi olarak başladığını ve yaptığı bıçakların beğenildiğini dile getiren Dilek Özdemir, “Sipariş almaya başladık. Makinemiz olmadığı için siparişlere yetişmekte zorlanıyorduk. Bende eşime yardım etmeye başladım. Daha sonra bıçak üretiminin elde yapılamayacağını gördük. KOBGEB’e başvurduk. KOSGEB’e sunduğumuz projenin kabul edilmesinin ardından verilen hibe desteğiyle bir atölye açarak üretime başladık. Atölyemizde avcı, kasap, şef bıçakları yapıyoruz. İnternet üzerinden gelen siparişleri değerlendiriyoruz. Damascus bıçakları, kılıç ve kama yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin beğenilmesi de bizi sevindiriyor” dedi.
“Bir kadın bıçak yapabilir mi” diyenler olduğunu dile getiren Özdemir, “Neden yapamasın? İstedikten sonra bir kadın her şeyi yapabilir. Evime, eşime destek olmak için ben bu işe başladım. Çok güzel de çalışmalar yapıyoruz. Ev hanımıydım ben, çocuklarımla, eşimle, kayınvalidemle zamanımı geçiriyordum. Eşime yardım ederek bugünlere geldik” diye konuştu.
Türkiye’nin bütün illerinden sipariş aldıklarını anlatan Özdemir, “Bıçak siparişi verenlerin arasında bürokratlar da bulunuyor. Mesela kılıç, kama, avcı bıçakları siparişleri oluyor. Beğenilen ürünler tekrar sipariş ediliyor. Hediyelik isteyenlere de özel kutular içerisinde siparişler hazırlıyoruz” dedi.
Kılıç, kamanın yanı sıra Damascus bıçağı ürettiklerini dile getiren Özdemir, “Bu bıçağı Türkiye’de çok nadir kişi yapıyor. Damascus, Tanrı Dağı’nda Türklerin binlerce derece ateşte döverek şekil verdiği çelikten yapılan bir bıçak çeşididir. Bu bıçağı Türkiye’de yapan 7-8 kişi var, bu ustalardan birisi de benim” dedi.

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