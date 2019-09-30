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Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Silifke ilçesinde eşine yardım etmek için iş yerine giden 2 çocuk annesi Neşe Çevik (30), motosiklet ustası oldu.  Silifke ilçesine Kapızlı Mahallesi’nde 7 yıl önce evlendiği motosiklet tamircisi Hasan Çevik'e yardım etmek için iş yerine giden Neşe Çevik, yemek ve çay yapmaya başladı.

Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği oldu

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde eşine yardım etmek için iş yerine giden 2 çocuk annesi Neşe Çevik (30), motosiklet ustası oldu.
Silifke ilçesine Kapızlı Mahallesi’nde 7 yıl önce evlendiği motosiklet tamircisi Hasan Çevik'e yardım etmek için iş yerine giden Neşe Çevik, yemek ve çay yapmaya başladı. Tamir takımlarını getirip, götüren ve cıvata sıkma, yağ değiştirme işlerinde eşine yardımcı olan Neşe Çevik, bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale geldi. Kendisini hem çırak, hem kalfa, hem de usta olarak gördüğünü belirten Çevik, "Bir gün motosiklet tamircisi olacaksın deseler inanmazdım, şimdi ustalara taş çıkartıyorum. Kim demiş iş yok diye, eşime yardım edeyim derken motosiklet ustası oldum. İnsan isterse iş çok yeter ki çalışmak istesinler. Motosikletin tekerleklerini dantel örer gibi rahatlıkla söküp takıyorum" dedi.
ÇOCUK BAKIYOR, MOTOSİKLET TAMİR EDİYOR
Kendisini görenlerin önce şaşırdığını ardından takdir ettiğini anlatan Çevik, "Hem çocuk bakıyorum, hem eşimin yemeğini, temizliğini yapıyorum. Motosikletleri tamir ediyorum. Elbette her iş gibi zorlukları oluyor ama eşimle çalışmak ve sevdiğim işi yapmak zorlukları aştırıyor, kolaylaştırıyor. Önceleri getir götür işleri derken şu anda eşim dükkanı bana bırakıp gidiyor. Müşterilerimiz de o kadar alıştı ki benim tamirimden rahatsız olmuyor; aksine güveniyorlar" diye konuştu.
Motosiklet tamir ustası eşi Hasan Çevik ise, eşinin hevesle çalışıp merakla bakarak öğrendiği motosiklet tamirciliğinde usta olduğunu ve onunla gurur duyduğunu söyledi.

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Eşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği olduEşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği olduEşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği olduEşine yardım için başladığı motosiklet tamirciliği mesleği oldu

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