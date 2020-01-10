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  4. Eşine yardımla başladı, azmiyle aranan usta oldu

Eşine yardımla başladı, azmiyle aranan usta oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, Hatice Şeşen (47), eşine yardım etmek için başladığı elektronik eşya tamirinde, merakı, becerisi ve azmiyle erkeklere taş çıkarıp, kentte aranan usta oldu.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Hatice Şeşen (47), eşine yardım etmek için başladığı elektronik eşya tamirinde, merakı, becerisi ve azmiyle erkeklere taş çıkarıp, kentte aranan usta oldu.
Gördes'te evinin bahçesinde halı dokuyan 2 çocuk annesi Hatice Şeşen, elektronik eşya tamircisi eşi Rıfat Şeşen'e (51) destek için yardım etmeye başladı. Gün geçtikçe tamirat işini öğrenen Hatice Şeşen, 10 yıl önce eşiyle birlikte Şehzadeler ilçesinde dükkan açtı. İşin yükünü üstlenen Hatice Şeşen, becerisi ve azmiyle erkek meslektaşlarına taş çıkardı. Kilolarca ağırlığa sahip beyaz eşya malzemelerini söken, tamir eden ve müşterilerine teslim eden Hatice Şeşen, aranan bir usta oldu. Kadınların kimseye muhtaç olmamasını dileyen Hatice Şeşen, şöyle konuştu:
"Önce eşimle birlikte malzemeleri tanıdım. Onunla malzemeleri söküp taktım. Sürekli izleyip öğrendim. Şimdi çamaşır, bulaşık makinesi, klima, kombi, buzdolabı tamiratını yapıyorum. Makineleri söküp takıyorum, topluyorum. Eşim emekli oldu. Bana arada yardımcı oluyor" dedi. Dükkana gelen müşterilerin kadın tamirciyi gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Şeşen, "Usta nerede?' diyorlar. 'Benim' diyorum. Önce temkinli yaklaşıyorlar sonra işi yapınca 'vay be' diyorlar. Çoğu insan takdir ediyor. Erkeklerin daha sağlam yapacağını düşünüyorlar. Ben işimi çok seviyorum. Kadınlar yapamayacaklarını düşünmesin. İstemek önemli. Ben muhtaç olmaktan çok korkarım. Kimseye muhtaç olmayalım."
Hatice Şeşen'in eşi Rıfat Şeşen de yıllarca birlikte çalıştıklarını ve eşine iş konusunda güvendiğini söyledi. Rıfat Şeşen ise, "Eşimle gurur duyuyorum. Kadınların da bu tarz meslekleri yapabilmesi çok güzel bir şey" dedi.
MÜŞTERİLERDEN TAM NOT
Beyaz eşyalarını sürekli tamir için Hatice Şeşen'e getirdiğini anlatan Terzi Ceyhun Okol (35), "Ben buraya beyaz eşyamı tamire getirdiğimde Hatice ablayı karşımda görünce şaşırdım. 'Siz mi yapacaksınız' dedim. 'Evet' deyince tereddüt ederek bıraktım ama sonunda tamir edildiğini görünce şaşırdım ve takdir ettim" dedi. Bir diğer müşteri telefon tamircisi esnafı Mustafa Yıldırım (47) ise "Hatice hanımın yaptığı iş bizim için gurur verici bir olay. Bir kadının her şeyi başarabileceğinin, her şeyin üstesinden gelebileceğini kanıtlamasıdır. Bu işlerin sadece erkeklerin yapamayacağını gördük. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

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