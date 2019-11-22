Eşine yumruk atarak ölümüne neden olan koca hakim karşısında

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da yaklaşık iki yıl önce diyaliz hastası eşini yumruklayarak önce ağır yaraladığı, daha sonra da ölümüne neden olduğu için iki kez tutuklanan Erkan Dursun, suç vasfı değişince ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Olay 30 Temmuz 2017, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Diyaliz hastası eşi Esengül Dursun'a (37) yorganları düzensiz yerleştirdiği gerekçesiyle yumruk atarak hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Erkan Dursun hakkında Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Yargılama sürerken bir ay sonra Esengül Dursun hayatını kaybetti. Erkan Dursun ise 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyenin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan Esengül Dursun'un ölümünün kafa travması sonucu gerçekleştiği belirtilince Erkan Dursun yeniden tutuklandı. Suçun vasfının değişmesi nedeniyle Erkan Dursun hakkında bu kez de ağır ceza mahkemesine dava açıldı. Tutuklu sanık Erkan Dursun, "Eşi kasten öldürme" suçundan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"KENDİSİNE KESİNLİKLE DOKUNMADIM"

Sanık Erkan Dursun savunmasında, olay günü eşiyle ev temizliği yaptıklarını belirterek "Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganları düzeltiyordu. Bu esnada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum. Başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. 'Ertesi gün gittiğimizde gösteririz' dedi. Ertesi gün hastaneye gittiğimizde eşimin çenesindeki morluğu gören doktor, adli vaka var diyerek polis çağırmış. Sonra polisler beni gözaltına aldılar. Sonrasında da eşimin ameliyata alındığını öğrendim. Eşim 2006 tarihinden bu yana diyaliz hastasıydı. Kendisine kesinlikle dokunmadım, bir şiddet de göstermedim" dedi. Sanık avukatı da "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda maktülün kalp hastası olduğu, sulandırıcı ilaç kullandığı belirtilmiştir. Ölümün darp neticesinde gerçekleştiğine dair gelen raporu kabul etmiyoruz" dedi.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Ercan Dursun da maktulü hastaneye kaldırıldıktan sonra gördüğünü, maktulün kendisine yerleri temizlerken ayağının kaydığını, gözünün kararıp yere düştüğünü söylediğini anlattı.