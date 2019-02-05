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Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren Tolga Göçer (28), çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.

Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldü

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren Tolga Göçer (28), çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Göçer ifadesinde, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dedi.
Tolga Göçer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Göçer'e adliyeye götürülüşü sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

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Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldüEşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldüEşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldüEşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldü

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