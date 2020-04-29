HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı! Sosyal medya paylaşımını gören dondu kaldı

Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı! Sosyal medya paylaşımını gören dondu kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Mersin'de, Hakan G. (42) boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) 11 yerinden tornavidayla yaraladı. Emel G., hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından, "Seni kurşuna dizeceğim" paylaşımı yaptı.

Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı! Sosyal medya paylaşımını gören dondu kaldı

Olay, dün gece, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi 76005 Sokak'ta yaşandı. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan Hakan G., boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye tornavidayla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan ve ağır yaralanan Emel G., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan G., ise kaçtı.

'SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM'

Polisin her yerde aradığı Hakan G., hastanede ölüm kalım savaşı veren eşini, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölümle tehdit etti.

Koca, paylaşımında şunları yazdı:

"Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısıBilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısı
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
İstanbul'daki skandal partinin ardından ifadeler ortaya çıktı!

İstanbul'daki skandal partinin ardından ifadeler ortaya çıktı!

Beylikdüzü'nde rehine operasyonu

İstanbul'da rehine operasyonu

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısı

Sultanbeyli'de 'pes' dedirten görüntü! Metrelerce kuyruk oluştu

Sultanbeyli'de 'pes' dedirten görüntü!

Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan’ın ölüm nedeni nedir?

Irrfan Khan yaşamını yitirdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı güvenlik görevlileri için yeni uyarılar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uyarılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.