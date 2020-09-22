Eşini 14 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan kan donduran ifade

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen yıl 26 Eylül’de 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz’ı 14 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eşi Hilmi Yılmaz 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yılmaz verdiği ifadesinde “Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim” dedi.

Olay, geçen yıl 26 Eylül saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu mevkisindeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Yılmaz (44), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz’ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 13 yaşında kızı ve 7 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verildi.