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Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 08:52 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi boşanmak isteyen eşini servis beklerken sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Kaçmak isterken yakalanan şüphelinin, “Konuşmak için gittim, tartıştık ama bıçaklamak istememiştim” dediği öğrenildi.

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597 Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, N.S. (53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S. (50) ile sokakta tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S., eşini 15 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'İSTEMEDEN BIÇAKLADIM'

Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan N.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, emniyette ifadesi alınan N.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. N.S., emniyetteki ifadesinde eşinin yanına sabah konuşmak için geldiğini, aralarında tartışma çıktığını ve bir anlık sinirle istemeden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca yaptıklarından pişman olduğunu aktardığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya bıçaklama kadın

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