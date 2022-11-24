Eşini 18 yerinden bıçaklayarak katletmişti... Mahkemede kan donduran sözler! 'Bıçağı babaannem verdi'

Kan donduran olay, 1 Şubat akşamı Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki K., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Baki K., koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar K.'nin yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Baki K.'nin annesi Zahide K., gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki K. ve annesi, yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gülbahar K., Samsun'da toprağa verildi. Baki K. ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide K., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BIÇAĞI BABAANNEM VERDİ'

Davanın 2'nci celsesinde sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmada çiftin 3 çocuğu, tanık olarak dinlendi. Çocuklardan G.K., olay günü yaşananları anlatarak, "Babaannem kapıyı çaldı, 'Baki yanımda yok' dedi. Annem kapıyı açınca da babam kapıya vurarak eve girdi. Annem yere düştü. Yerde annemi darbetmeye başladı. Annem yerden kalkınca tekrar yere düşürüp darbetmeye devam etti. Babaannemden aldığı gazeteye sarılı bıçakla da annemi öldürdü" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

(DHA)