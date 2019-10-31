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Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 06:42 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan Doğan Can Ilgar (29), annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan Doğan Can Ilgar (29), annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı. Ilgar, yaklaşık 2 saat süren çabaların ardından polise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can Ilgar, annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve o sırada evde olan komşusunu av tüfeği ile rehin aldı. Evdeki eşyaları sokağa atarak, bağırmaya başlayan Ilgar'ı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elindeki bıçak ve tüfekle evdekilere korku dolu anlar yaşatan Ilgar, polisin tüm çabalarına rağmen ikna olmayınca tüm cadde trafiğe kapatıldı ve olay yerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve özel harekat polisleri geldi. Ilgar, yine ikna olmayınca operasyon için düğmeye basıldı. Evin çevresine yerleşen keskin nişancıları fark eden Ilgar operasyon yapılacağını anlayınca elindeki tüfek ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Ilgar emniyete götürülürken, yaklaşık 2 saat rehin tutulan kadın ve çocuklar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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