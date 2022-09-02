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Eşini 21 yerinden bıçaklayıp eşarpla boğmuştu! Katilden mahkeme heyetine: Olayı benim açımdan da değerlendirin

02.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçen yıl 29 yaşındaki eşi Bircan Doğan'ı çalıştığı okulda 21 yerinden bıçaklayıp, sonra da başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Katil mahkeme heyetine, "Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin'' derken, öldürülen Bircan Doğan’ın ablası Gülcan Taşkaya, "Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi" dedi.

Eşini 21 yerinden bıçaklayıp eşarpla boğmuştu! Katilden mahkeme heyetine: Olayı benim açımdan da değerlendirin

Olay, 17 Haziran 2021’de Bursa'nın İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a defalarca sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu. Eşinin başında dakikalarca bekleyen ve polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak intihar etmek isteyen Atalay Doğan, ekiplerce son anda engellendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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''ÖLDÜRMEK İÇİN GİTTİM''

"Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" diyerek ifade veren Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Doğan, mahkemede ise "Bircan'la uzun bir süredir tartışıyorduk. Ailesel problemlerimiz mevcuttu. Eşimin beni aldattığını düşünüyordum" diyerek, hastane ve savcılıktaki ifadelerinin aksine eşini öldürmek amacıyla okula gitmediğini söyledi.

''OLAYI BENİM AÇIMDAN DA DEĞERLENDİRİN''

Karar duruşmasında son sözü sorulan Doğan, "Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin" dedi. Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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‘BU KARAR EMSAL TEŞKİL ETMELİ’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Bircan Doğan’ın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılama süreci mahkemenin hükmünü açıklamasıyla sona erdi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Verilen bu kararla en başta Bircan Doğan’ın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz."

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''BENİM ATEŞİM SÖNMEZ''

Bircan Doğan’ın annesi Emine Günay, "Ben adalete güveniyordum her zaman. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu" ifadelerini kullanırken, baba İlhan Günay, "Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim" dedi.

Öldürülen Bircan Doğan’ın ablası Gülcan Taşkaya ise "Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi" diye konuştu.

(DHA)


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