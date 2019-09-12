Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı dava

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enis Adem Şahin, öldürülen Merve Şahin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Ayırımcılık ve Şiddet ile Mücadele Derneğinin, suçtan zarar görmediği ve hakkı bulunmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılma talebi ise oy birliğiyle reddedildi.

Maktul Merve Şahin'in yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde, maktul Merve Şahin ile sanık Enis Adem Şahin'in resmi nikahlı olduklarını, ancak aralarında maktul Merve Şahin tarafından açılan boşanma davasının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Olay günü sanığın, Çorlu'dan annesi ve kız kardeşi ile birlikte Samsun'a geldiklerinde maktul ile irtibat kurarak, kızlarını görmek amacıyla buluştuklarını belirten savcı, "Buluştukları yerde sanık, kızını kardeşine ve annesine bırakıp maktulü aracına aldı. Daha sonra bir süre dolaştılar. Araç içinde aralarında çıkan tartışma sonrası sanık, maktulü aracında bulundurduğu bıçakla vücudunun farklı yerlerine vurarak yaraladı. Maktul bu yaralanmalarına bağlı olarak vefat etti. Maktulün cesedi üzerinde yapılan otopsi işlemi sırasında vücudunda 25 kesici alet yaralanması tespit edildi. Ölümünün ise kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ delinmesi neticesinde gelişen iç kanama sonucunda meydana geldiği belirlendi." dedi.