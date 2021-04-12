HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini 3 yerinden bıçaklayıp 'Sen daha ölmedin mi?' diyen sanığa 15 yıl hapis

Eşini 3 yerinden bıçaklayıp 'Sen daha ölmedin mi?' diyen sanığa 15 yıl hapis

12.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da eşini sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanık Deniz Bilgici'ye iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eşini 3 yerinden bıçaklayıp 'Sen daha ölmedin mi?' diyen sanığa 15 yıl hapis

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Adli Tıp Kurulu'nun raporuna göre sanığın müştekinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, bıçakla yaralanmaların vücuttaki yerleri dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Bilgici'nin 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Deniz Bilgici çok pişman olduğunu belirterek, "5 yıllık evliyim. Ben kendim yemiyor eşime yediriyordum. Çoluğumu çocuğumu düşünerek ek iş yapıyordum. Bunları yapacak insan değildim. Çok pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada sanık Deniz Bilgici'ye iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

01

İDDİANAME

Müşteki Öznur Bilgici'nin şüpheli Deniz Bilgici ile 5 yıldır evli ve 1 çocuklarının olduğu belirtildiği iddianamede müştekinin evde bulundukları sırada telefonla oynaması üzerine şüphelinin 'Sen beni aldatıyor musun' şeklinde çıkıştığı ve aralarında tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında şüphelinin ekmek bıçağını eline aldığını gören müştekinin evden kaçtığını şüphelinin bıçakla müştekiyi kovaladığının kaydedildiği iddianamede şüphelinin evin yakınındaki boş arsada müştekiyi yakalayıp sırtından ve kolundan 3'er defa bıçakladığı belirtildi. Bir süre müştekinin başında durarak 'Sen ölmedin mi hala' diye söylendiği elindeki bıçağı olay yerine atarak müştekiyi yaralı vaziyette bırakıp olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Şüphelinin alınan sorgusunda suçlamaları kabul ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğünün kaydedildiği iddianamede sanığın 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Tartıştığı kişiye ateş etti, kavgayı ayıran kişiyi vurdu!Tartıştığı kişiye ateş etti, kavgayı ayıran kişiyi vurdu!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.