Eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede şoke eden ifade

Olay, 2019 yılı Şubat ayında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Irak uyruklu Saja Jamel Mansur (29) isimli kadın, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle kocası Haydar Fadıl Haşim’den şikayetçi oldu. Mansur’un, şiddet gördüğü ve hayatından endişe ettiğini belirtmesi üzerine eşi Haşim hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Haşim, akşam saatlerinde eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı eve geldi. Mansur ve Haşim arasında başlayan tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya döndü. Haydar Fadıl Haşim, yanında getirdiği bıçakla eşini 32 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Saja Jamel Mansur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini öldüren Irak uyruklu koca, karakola giderek teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Eşi kasten öldürmek”, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Haydar Fadıl Haşim ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Haşim ve maktul Saja Jamel Mansur’un çocukları R.B., G.B., R.B. ve müdafi avukatları hazır bulundu.

"SÜREKLİ BANA HASTANEYE GİDİYORUM DİYEREK YALAN SÖYLÜYORDU"



Sanık Haydar Fadıl Haşim, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek, “Sürekli bana hastaneye gidiyorum diyerek yalan söylüyordu. Ben de çalıştığım için ilgilenmedim. Daha sonra yalan söylediğini anladım. Hastaneye gidiyordu ama ilaç getirmiyordu. Kızım daha sonra teyit etti. Kızım bana, ‘Eve başka erkekler giriyor, senin yatağında yatıyorlar. Çıplak şekilde yatıyorlar’ dedi. Karım beni aldattığı için kimse bizimle görüşmek istemiyordu. Burada boşanma davası açmak istedik. Burada evlenmediğimiz için kabul etmediler. Eşim bana Iraklı Mustafa diye biri ile olduğunu ve beni istemediğini, Irak’a gitmem gerektiğini söyledi” şeklinde konuştu. GENÇ KADINI EŞİNİ ALDATTIĞI ADAM SÖYLEMİŞ



Eşini öldürmesini karısının kendisini aldattığı Abdülkerim isimli şahsın söylediğini belirten Haşim, “Bana bıçağı veren emir lakaplı Abdülkerim denen kişiydi. O bana öldür demişti. Karım aynı zamanda Abdülkerim ile de beni aldattı. Sunduğumuz fotoğraflar da bu kişi var. Ben bıçak alalım dedim. Abdülkerim de bana ‘Almana gerek yok’ diyerek kendisi verdi bıçağı” ifadelerini kullandı.

Son olarak olay gününü anlatan sanık Haşim, “Ben eve girdim. Bir anda bıçaklamaya başladım. Bir dakika sürdü zaten. Aklım yerimde değildi. Nereden bıçakladığımı ve ilk neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ben vurduktan sonra gidip kendim teslim oldum” dedi. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Haşim’in tutukluluk halinin devamına ve sanığa bıçağı verdiği iddia edilen Murtaza Abdülkerim ile Mustafa Cabbar isimli şahısların adreslerinin tespit edilerek bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi’ne yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 4 Şubat 2020 tarihine ertelendi. Kaynak: İHA

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