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Eşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, eşi Elvan Dedeler'i (30), 49 bıçak darbesiyle öldüren Sedat Dedeler (35), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eşi Elvan Dedeler'i (30), 49 bıçak darbesiyle öldüren Sedat Dedeler (35), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dedeler, duruşmada sadece, "Çok pişmanım" dedi.
​Olay, 4 Ekim 2016 tarihinde, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Sedat Dedeler, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Sedat Dedeler, polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sedat Dedeler hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Dedeler, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmalarda eşiyle sık sık tartışlarını belirtip, "Olay günü kendisine 'Çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek, bana hakaret etti ve tartışma sırasında 'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" diye ifade veren Sedat Dedeler, bugünkü duruşmada sadece "Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sedat Dedeler'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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Eşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezasıEşini 49 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

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