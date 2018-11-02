Eşini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren koca: 'Aldattım' dedi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, eşi Elvan Dedeler'i (30) 49 yerinden bıçaklayarak, öldüren Sedat Dedeler (35), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Dedeler, savunmasında, "'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" dedi.

Olay, 4 Ekim 2016 tarihinde, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Sedat Dedeler, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler, komşuları tarafından kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Sedat Dedeler, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sedat Dedeler'in yargılanmasına bugün devam edildi. Dedeler, savunmasında, eşiyle sık sık tartışlarını anlatarak, "Olay günü kendisine 'Çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek, bana hakaret etti ve tartışma sırasında 'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

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