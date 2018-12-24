Eşini, 5 yaşındaki kızının yanında öldüren sanığa müebbet hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yıllık eşini, 5 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü ve engel olmaya çalışan 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen sanığa, "eşi kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından müebbet ile 5 yıl 2 ay hapis cezaları verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu yargılanan 5 çocuk babası Ferhat Yolcu (40), maktul Hatice Yolcu'nun (37) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın "eşi kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını yineleyen sanık avukatı, sağlık raporu için yeniden Adli Tıp Kurumundan rapor talep edilmesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve cezasında herhangi bir indirime gidilmemesini istedi.

Olay anında eşinin elinden bıçağı alırken elinden yaralandığını öne süren sanık, mahkeme başkanının, "Diğer iki kişiyi neden bıçakla kovaladın?" diye sorması üzerine, kovalamadığını iddia etti.