Eşini 6 kurşunla yaralayan sanık: Eşimi düşündüğüm için kapalı oturumda savunma istiyorum

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 5 Haziran 2019 tarihinde eşi Ayşe Gül Cora'yı (48) 6 kurşunla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora'nın (53) davasında tanıklar dinlendi. Sanık duruşmada “Eşimin iyiliği için kapalı oturumda savunma yapmak istiyorum" dedi. Şikayetçi avukatı Melike Polat ise “6 kurşunla eşini vuran sanığın, 'eşimi düşünüyorum' sözünün samimiyetine güvenmiyoruz" diyerek açık oturumda yargılama talep etti. Mahkeme sanığın talebini reddetti. Öte yandan, olay anına ilişkin, silah ve Çura'nın çığlığının duyulduğu ses kayıtları ortaya çıktı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ikinci duruşmaya tutuklu Hasan Engin Cora SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları ve sanık ile mağdurenin iki çocuğu katıldı. Sanık Engin Cora, duruşma salonuna getirilmediğini gerekçe göstererek “Ben duruşma salonunda ifade vermek istiyorum. Bu şekilde ifade vermem daha iyi olur" dedi. Mahkeme sanığın duruşma salonunda savunma yapma talebini kabul etti. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Ayşe Gül Cora'nın ablası Saliha Türköz tanık olarak verdiği ifadede “Bir sürü olay var, hangisini anlatayım bilmiyorum. Sanığın kardeşime yönelik yaptıkları sadece son olaydan ibaret değildir. Daha önceden Ebru isimli kişi arayıp sanığın kardeşimi balkondan atmaya çalıştığını söyledi. Biz polise haber verdik. Kardeşimin hali iyi değildi, onu orada bırakmadık. Biz de onu alıp 3 kardeş İstanbul'da yeni ev tuttuk ve sanıktan kurtulacağımızı düşündük. Samsun'dan İstanbul'a kaçtığımızda kızları, biz kaçtık diye kandırmışlar. Biz İstanbul'a geldiğimizde kızlar kaçmamıştı. Sanık da onları bir odaya kilitlemiş ve telefon açıp Ayşe Gül'e dönmesi için kızlarının sesini dinletti, hatta kızlarının kafalarını birbirine çarpmış. Daha önce Samsun'da bulunan kardeşimin otobüsünü de yakmaya çalıştı fakat o suçtan ceza almadı" dedi.