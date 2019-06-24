HABER

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 22:37 | Son Güncelleme

Edirne'de, eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine "zina yaptığı" gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Haziran 2018'de tartıştığı eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i 88 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, avukatı ve maktül kadının ailesinin avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili katıldı.

Savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yinelediğini belirterek, sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı ayrıca cezada "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

"ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine "zina yaptığı" gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında meşru müdafaayı düzenleyen TCK'nin 25. maddesi ve meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerini düzenleyen TCK 27/2 maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan açılan davada eylemin, "eşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Buna göre sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, "haksız tahrik indirim" ve "takdiri indirim" uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. (AA)

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...
24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne cinayet Erkan Sakarbalkanıgeçen Melek Sakarbalkanıgeçen

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...

Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! 20 gün boyunca kapalı

Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.