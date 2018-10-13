Eşini 9 yerinden bıçaklayan kişiye tahliye kararına başsavcılıktan itiraz

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisinden ayrılmak isteyen eşini 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamaktan 14 yıl hapis cezasına çaptırılan ve cezası 4.5 yıla indirilen Serkan Taciroğlu (37) hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Olay, geçen 23 Kasım 2017'de merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Görücü usulüyle oto kiralama işiyle uğraşan Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilek Gülener'in engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, iddiaya göre Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. 10 yıl süren evliliğinin ardından 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden eşini tehdit ettiği öne sürülen Serkan Taciroğlu'na mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Serkan Taciroğlu, iddiaya göre sokakta yalnız yürüyen eşini eve dönmesi için dövüp 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağırdığı öne sürülen Taciroğlu, kan kaybeden eşinin başında bir süre bekledikten sonra kaçtı. Yaralı kadın ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşini bıçaklayan Serkan Taciroğlu olaydan 9 gün sonra yakalanarak tutuklandı. Bu arada çift boşandı.

TAHLİYE KARARI

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Hakaret, Silahla Tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Taciroğlu, geçtiğimiz 18 Mayıs'ta 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taciroğlu'nun avukatının karara itirazı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde duruşma yapıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Taciroğlu, eşini öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Dilek Taciroğlu ise halen olayın psikolojik travmasını yaşadığını belirtti. Mahkeme Savcısı da mütalaasında, sanığın cezasının onanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. 1. Ağır Ceza Dairesi, olayın 'yaralama' suçunu oluşturduğunu belirterek, cezayı 4.5 yıl olarak açıkladı ve sanığın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Dilek Gülener, "Daha çok ceza alması için illaki benim ölmem mi lazımdı?" diyerek tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Adana Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla kararın temyiz edilerek, tahliye kararına itiraz edildiğini kaydetti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yapılan yargılama sonucu üzerine atılı kişi hürriyetini yoksun kılma, hakaret ve silahla tehdit suçlarından beraatine, eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Kararın beraat edilen suçlar yönünden katılan vekilinin, verilen mahkumiyet kararı yönünden sanık vekilinin istinaf talebinde bulunmaları üzerine dava dosyası Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde 11.10.2018 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına aykırı olarak sanığın eylemini silahla yaralama suçu olarak değerlendirmiş ve sanığın 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve verilen ceza miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar vermiştir. Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu karar sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 11.10.2018 tarihinde temyiz edilmiş ve ayrıca sanığın tahliyesine ilişkin karara itiraz edilmiştir."