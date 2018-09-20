Eşini 9 yerinden bıçaklayan sanık: Amacım yuvamı kurtarmaktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, boşanma aşamasındaki eşi Sevim Tekin'i (33) geçen yıl sokak ortasında 9 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Umut Tekin'in (36) Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Tekin, mahkemedeki ifadesinde, "Amacım, eşimi öldürmek ya da yaralamak değildi; yuvamı kurtarmaktı" dedi. Duruşmada mağdur olarak dinlenen Sevim Tekin ise "'Yanıma gel' dedi. Önüme geçti ve kolumdan tuttu. 'Seni öldürmeye geldim, seni yaşatmayacağım' deyip, bıçağı karnıma sapladı" diye konuştu.

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Sümer Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Berberlik yapan Umut Tekin, boşanma aşamasında olduğu eşi Sevim Tekin’i sokak ortasında, ekmek bıçağıyla 9 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Tekin, daha sonra polise giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut Tekin hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sevim Tekin ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'AMACIM ÖLDÜRMEK YA DA YARALAMAK DEĞİLDİ'

Tutuklu sanık Umut Tekin'in, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tekin, Bolu Adliyesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya mağdur Sevim Tekin ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Umut Tekin, "Amacım, eşimi öldürmek ya da yaralamak değildi. Amacım, yuvamı kurtarmaktı. Eşimde böbrek büyümesi hastalığı vardı. Onun için her şeyi yaptım. Ankara’da hastaneye yattığında tüm mal varlığım ile destek olmaya çalıştım. Yaşadığımız maddi sıkıntılar yüzünden benden boşanmak istediğini söylemişti. Ben de kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Evliliğinde, ev için yaptığı yatırımda dolandırıldığını öne süren Tekin, "Dolandırıcı şahıs, beni tehdit ediyordu. Aynı zamanda eşimin ailesi yüzünden de tedirgin oluyordum. Bu yüzden yanımda bıçak taşıyordum. Bir gün çocuğumun okuluna gittim, durumunu öğrenmek için. O sırada beni arkadaşı ile tanıştırdı. Arkadaşı çocuğuma 'Senin annen ile baban ayrı değil mi? Baban var mıydı?' dedi. Çocuğumun gözlerinin dolduğunu görünce evime gittim. Zaten psikolojik tedavi görüyordum ve ilaç alıyordum. Eşimin yanına giderek bu konuyu konuşmak istedim. Çocuğumu görmek için evden çıkacağını biliyordum. Ben de kapısının önünde bekledim. Çıkınca yanına gidip konuşmak istediğimi söyledim. O da konuşmak istemediğini söyleyip, beni itti ardından da hakaret etti. Ondan sonra olanları doğru düzgün hatırlamıyorum. Evime döndüğümde bir polis tanıdığıma olanları anlatıp, beni polise götürmesini söyledim. Gidip, teslim oldum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM, YAŞATMAYACAĞIM' DEMİŞ

Sanık Umut Tekin'in ardından yaşananları anlatan mağdur Sevim Tekin, evliliği boyunca eşinin, kendisi ile çocuklarına şiddet uyguladığını ve hala boşanamadıklarını söyledi. Tekin, "Biz hala boşanamadık. Bir an önce boşanmak istiyorum. Evliliğimiz süresi boyunca bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Olay günü ben çocuğuma öğle vakti yemek götürmek için çıktım. Evden çıkarken zaten onun kaldırımda oturduğunu fark ettim. Bana ‘Yanıma gel’ dedi. Akrabaları daha önceden beni arayarak, 'Seni öldürecekmiş, tek dolaşma' diyerek uyarmıştı ama ben onun bunu yapmayacağını düşünmüyordum. Önüme geçti ve kolumdan tuttu. Bana 'Seni öldürmeye geldim, seni yaşatmayacağım' deyip, bıçağı karnıma sapladı. Ben yere düştüm ve 8 darbe daha aldım. Karaciğerim parçalandı ve akciğerim söndü. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşma, yeni tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

