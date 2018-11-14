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Eşini aldattığı iddiasıyla boğazından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

ADANA'da, Fuat K.

Eşini aldattığı iddiasıyla boğazından bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, Fuat K. (47) kendisini aldattığını ileri sürdüğü Neval K.'yi (31) boğazından bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, 10 Kasım'da Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve gelen Fuat K. "Beni aldatıyorsun. Başka adamlarla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun" dedi. Neval K. ise, suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Fuat K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Neval K.'nın kanlar içinde kaldığı gören Fuat K. ise evden kaçtı. Bu sırada sesleri duyan komşular polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Fuat K. ise kısa sürede yakalandı. Şüpheli sorgusunda suçunu kabul ederek, ' Eşimin beni aldattığını düşünüyorum, bu yüzden bıçakladım' dedi.
Fuat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Neval K., ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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