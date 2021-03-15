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Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

15.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Ankara'da tekstilci Ahmet K.'nın (62), eşi Zeynep K.'nın (60) kendisini aldattığı ve geçimsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasında, ilişki içinde olduğu Gülsen E.'yi tanık olarak dinlettiği ortaya çıktı. Gülsen E. 'yalan tanıklık' suçundan açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Zeynep K. (60) bir çocuğunun babası 33 yıllık eşi tekstilci Ahmet K.'ya (62) geçimsizlik nedeniyle 2017'de boşanma ve mal rejimi davası açtı. Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen dava sırasında Zeynep K., eşinin kendisini bankacı Gülsen E. ile aldattığını, Ankara'da bir otelde sık sık buluştuklarını ve Çeşme'de otelde 10 gün birlikte tatil yaptıklarını ileri sürdü. Ahmet K, eşinin kendisine ve iş ilişkisi bulunan kadınlara iftira attığını iddia ederek, Gülsen E'yi mahkemede tanık olarak dinletti. Gülsen E., Ahmet K.'yı iş nedeniyle tanıdığını, aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını, tanıdığı kadarıyla eşini aldatacak bir kişi olmadığını ileri sürdü.

OTEL VE TELEFON KAYITLARI İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Zeynep K., bunun üzerine 2018 yılında Ankara 13 Aile Mahkemesi'nde 'zina' suçlamasıyla dava açtı. Zeynep K., mahkemeden adı geçen otellerin ve eşi ile Gülsen E.'nin iletişim kayıtlarının istenilmesini talep etti. Ahmet K., duruşmalarda Gülsen E. ile iş ilişkisi olduğunu bunun dışında bir ilişkisi bulunmadığını iddia etti. Ancak ilerleyen aşamada otel ve telefon iletişim kayıtları ve Gülsen E.'nin davacı Zeynep K.'ya gönderdiği WhatsApp mesajları ilişkiyi ortaya koydu. 3 dava da Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi’nde birleştirilirken, yaklaşık 2 yıl süren mahkeme, 18 Temmuz 2019'da son buldu. Zina nedeniyle açılan boşanma davasının, hak düşürücü nedenlerle reddine, geçimsizlik nedeniyle açılan davanın kabulüne karar verilerek, çiftin boşanmasına karar verildi. Zeynep K.'ya 50 bin lira maddi, 25 bin lira manevi tazminat, karar kesinleşene kadar da her ay 5 bin lira tedbir nafakası verilmesine hükmedildi.

YALAN TANIKLIKTAN DAVA

Öte yandan Zeynep K.'nın avukatları, Ahmet K. ile ilişkisini ispatladıkları Gülsen E'nin, yalancı tanıklık yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonrası Gülsen E., hakkında 'yalan yere yemin etme' ve 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı. Ankara 41'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen 2 Mart'ta görülen karar duruşmasında Zeynep K.'nın avukatı Gökhan Akdoğan, sanığın boşanma davasında Ahmet K. tarafından dosyanın seyrini değiştirmek için tanık olarak dinletildiğini söyledi. Avukat Akdoğan, "Sanık, Ahmet K., ile ilişkisini reddetmiş ancak devamında dosyaya otel ve iletişim kayıtları sunulmuştur. Bütün bu olup bitenler sanığın boşanma ve mal davasının seyrini değiştirmek için yalancı tanıklık yaptığının ispatıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Gülsen E.'nin avukatı Senem Ülküm Yılmazel ise sanığın tanıklığı sonrası boşanma davasının seyrinin değişmediğini, bu nedenle atılı suçu işlemediğini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

10 AY HAPİS

Mahkeme heyeti sanık Gülsen E.'ye önce 'yalan tanıklık' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Sonra bu ceza indirim uygulanarak 10 aya düşürülüp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.


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