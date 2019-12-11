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Eşini almaya giderken kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya giden Yusuf Çelik (41), akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya giden Yusuf Çelik (41), akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kalabalığı fark ederek kaza yerine giden Fatma Çelik, eşinin ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, oraya doğru yöneldi. Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Fatma Çelik, gözyaşına boğuldu.
Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarparak altına aldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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