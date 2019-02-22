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Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta geçimsizlik nedeniyle baba evine giden eşini dönmesi için ikna etmek isteyen Y.Y., çıkan tartışmada kayınvalidesi Halime Akboğa'yı av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta geçimsizlik nedeniyle baba evine giden eşini dönmesi için ikna etmek isteyen Y.Y., çıkan tartışmada kayınvalidesi Halime Akboğa'yı av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, Y.Y., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce baba evine dönen eşini almaya gitti. Burada çıkan tartışmada sinirlenen Y.Y., av tüfeğiyle kayınvalidesi Halime Akboğa'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Halime Akboğa, ambulansla Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Y.Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu

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