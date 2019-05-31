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Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 07:56 | Son Güncelleme

ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü.

Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü. Hacer K. tedaviye, Mehmet K. ise gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.'ya yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu.
Mehmet K., ardından Hacer K., yı aracına bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gelen ihbar doğrultusunda Mehmet K., hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumum ise iyi olduğu belirtildi.

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Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdüEşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü

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