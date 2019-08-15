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Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Murat Şahin (33), eşi Emine Şahin'i (25) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Olay, dün gece Vezirköprü ilçesi Kovalı mahallesinde meydana geldi.

Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

Tayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Murat Şahin (33), eşi Emine Şahin'i (25) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün gece Vezirköprü ilçesi Kovalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Şahin, 2 çocuk annesi eşi Emine Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Şahin, av tüfeği ile eşine ateş etti. Karın ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarmaya teslim olan Murat Şahin, ifadesinde, eşinin telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüğünü ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

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