HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 4 çocuk babası tutuklandı.İlçenin Alkanak Mahallesi’nde dün tartıştığı eşi Aysel Yok’u (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan Remzi Yok’un (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli çalışma başlatılmıştı.

Van’ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 4 çocuk babası tutuklandı.
İlçenin Alkanak Mahallesi’nde dün tartıştığı eşi Aysel Yok’u (28) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan Remzi Yok’un (31) yakalanması için ilçenin birçok noktasında drone destekli çalışma başlatılmıştı. Çalışmak için gittiği Çanakkale’den 4 gün önce ilçeye döndüğü öğrenilen Remzi Yok, Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Çınarlı Mahallesi’nde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Yok, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşini öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Remzi Yok’un 4 çocuğu ise koruma altına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Havalimanında büyük yoğunluk! Rekor kırdıHavalimanında büyük yoğunluk! Rekor kırdı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir ve nerelidir? Halit Yerebakan nerede çalışıyor?

Yerebakan kalp hastalıkları üzerine önemli çalışmalar yaptı

Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakarette yeni gelişme

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü

Havalimanında büyük yoğunluk! Rekor kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.