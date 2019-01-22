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Eşini av tüfeğiyle yaralayan koca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Birol G. (25), tartıştığı eşi Gamze G.'yi (21) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Birol G. (25), tartıştığı eşi Gamze G.'yi (21) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gamze G.'nin tedavisi sürürken, kaçan Birol G., jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, cumartesi günü, Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Birol ve Gamze G. çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Birol G., eşi Gamze G.'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gamze G., daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edildi.
Olaydan sonra kaçan Birol G., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla dün akşam yakalandı. 4 ayrı suçtan daha arandığı ortaya çıkan Birol G., jandarma karakolundaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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