HABER

Eşini av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını pompalı av tüfeğiyle yaralayan ve sol bacağının kesilmesine neden olan sanık hakim karşısına çıktı - Hakim "kasten yaralama" suçundan görülen dosyanın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını pompalı tüfekle yaralayan ve sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Onur Akman, müşteki Manolya Akman, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Onur Akman, müştekiyle aralarında yaş farkı olmasına ve aileler uygun görmemesine rağmen evlendiklerini ancak eşinin öz amcası İbrahim Akman'la sosyal medyada görüştüğünü öğrenmesi nedeniyle aralarının bozulduğunu iddia etti.

Eşiyle birden fazla kez çocuk aldırması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını dile getiren Akman, "Polise silahı teslim ettim. Büyük pişmanlık yaşıyorum. Büyük hata yaptım." diye konuştu.

Eşinin kendisini affetmesini isteyen Akman, "Çok geçmiş olsun." dedi.

Müşteki Manolya Akman da kendisini yaralayan eşini hiçbir zaman aldatmadığını, kendi rızası ile düşük yapmadığını, eşinin "Muğla'ya gideceğiz" diye eşyalarını alma bahanesiyle eve götürdüğünü dile getirdi.

Akman eşinin kendisinden içinde silahın bulunduğu çantayı istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana ateş edeceği aklıma gelmedi. Boynuma doğru tüfeği doğrulttuğunda tetiğe bastı ancak ateş almadı. Silahın boş olduğunu düşünüp 'şeytan doldurur' şeklinde söz sarf ettim. 'Şeytan doldurur ha' şeklinde sözlerle iki kez vücudumu hedef alarak öldürme kastı ile ateş etti. Yere ateş etmesi gibi birşey söz konusu değildir. Şuurumu kaybeder gibi olduğumda dışarı çıktı. Sesler üzerine komşular geldi, hastanede bulunduğum aşamada tehditlere maruz kaldım, tedavim sonucunda sol ayağım dizimden itibaren kesildi. Şikayetçiyim. "

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, eylemin yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu bu nedenle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep ettiklerini bildirdi.

Hakim, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs'ta yaşanan olayda, Onur Akman tartıştığı karısını pompalı av tüfeğiyle yaralamıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının bacağı uygulanan tedaviye rağmen diz kapağından kesilmişti.

Onur Akman hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmış, şüpheli tutuklanmıştı.

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldıHasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı
25 yıllık hasret bitiyor25 yıllık hasret bitiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Müşteki Sanık şiddet

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.