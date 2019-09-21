HABER

Eşini ayı saldırısından kurtaran kahraman kadın Kocamı öyle bırakamazdım-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, eşi Murat Yıldızlı'yı ayı saldırısından kurtaran Ayşe Yıldızlı, "Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için.

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, eşi Murat Yıldızlı'yı ayı saldırısından kurtaran Ayşe Yıldızlı, "Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı, aldım, ayıya vurdum. Eşimi bıraktı, beni kolumdan ısırıp, kaçtı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Çok büyüktü, hala şoktayım" dedi.

Olay, dün sabah, Uzundere'ye 20 kilometre uzaklıktaki 1630 nüfuslu Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 600 metre uzaklıktaki bahçelerine ceviz toplamaya çıkan Yıldızlı çifti, ayı ile karşılaştı. Ayı, Murat Yıldızlı'ya saldırıp, yere düşürdü, daha sonra da altına alıp, pençe darbeleriyle yaraladı. Ayşe Yıldızlı, eşini kurtarmak istedi. Başaramayınca da yerden aldığı taşı ayıya vurdu. Murat Yıldızlı'nın üzerinden kalkan ayı, Ayşe Yıldızlı'nın kolunu ısırıp,

kaçtı.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜ

Ayı daha sonra evinin arka tarafında oturan Mustafa Öneş'e (83) saldırdı. Ayı, yaşlı adamı, pençeleriyle boynundan ve sırtından ısırarak, ağır şekilde yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine koşan Gülsün Öneş, komşulardan yardım istedi. Ayı, bir süre sonra Öneş'i bırakıp, bölgeden uzaklaştı. Mustafa Öneş, ihbar üzerine gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe-Murat Yıldızlı çifti ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'BENİ AYI YEDİ'

Acılı eş Gülsün Öneş, eşinin ayı tarafından parçalanan kıyafetlerini göstererek, yaşananları gözyaşı içinde şöyle anlattı:

"Eşimin çığlıklarına evden çıktım. 'Beni ayı yedi, yardım et' dedi. Boynunu delmişti ayı, kanlar akıyordu. Yazmamı boynuna bağladım, kanlar akıyordu. Ayı canını alıp gitmiş, göremedim. 'Nereye gitti?' dedim, eliyle işaret etti. Daha da konuşamadı. Komşulara 'yardım edin' diye bağırdım. Komşular koştu, ambulans geldi. Keşke ben otursaydım onun yerinde, beni yeseydi ayı. Adamım gitti, kimsem kalmadı. Çalışamıyorum ben nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim? Adam değildi, baldı. 40 sene beraber kaldık. Tek kötü sözünü duymadım."

MAHALLELİ KAHRAMAN KADIN OLARAK İLAN ETTİ

Kocasını ayının saldırısından kurtardığı için mahallesinde 'kahraman' ilan edilen Ayşe Yıldızlı ise "Eşimle, bahçeye ceviz toplamaya gidiyorduk. Eşim önde, ben arkasındaydım. Karşımıza ayı çıktı. Eşimin üstüne çıktı. Ayıya sarıldım eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı, aldım ayıya vurdum. Elimde çanta vardı, kova vardı. Ayının altına aldığı eşimi kurtarmak için uğraştım. Bağırarak, parçalıyordu kocamı. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu. Isırdıktan sonra, gitti. Eşimin diz kapağı kırıldı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Annemin duası ve Allah'ın izniyle kurtulduk. Eşime, 'hadi gidelim ayı tekrar gelir, öldürür bizi' dedim. Kalkamadı, ambulansın gelmesini bekledik. Babasını aradık yardım istedik. Savaştan çıktık. Allah bizi kurtardı. Hala şoktayım, kendime gelemedim. Ayı çok büyüktü, boğa güreşlerindeki tosunlar gibiydi, boz ayı" dedi.

MAHALLELİ DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKUYOR

Mahalle sakinleri de ayı saldırısının ardından dışarı çıkamaz hale geldiklerini, bahçelerine gidemediklerini anlattı. Ayının vatandaşları tedirgin ettiğini söyleyen Muhtar Ali Acar, "Uludağ Mahallesi'nde hasat zamanı ancak hayat durdu. Çünkü insanlar korkudan bahçelerine gidemiyor. Tek değil iki ayı var. Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve jandarma acilen ayıları yakalayıp, ya koruma altına alsın ya da itlaf etsin. Bin haneli köy mağdur durumda. Kimse bahçesine gidemiyor, ceviz, üzüm, incir, domates, fasulye, Trabzon hurması, kızılcık, patates sökümü ama kimse toplayamıyor. Milli Parklar'dan ekipler geldi. Drone ile ayının yerini tespit ettiler ancak hiçbir şey yapmadan gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli? Burası Yedigöller'i ile ünlü turizm bölgesi olduğu için hafta sonları yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Nüfus oranı yazın özellikle 5 kat artıyor. Turistlerinde can güvenliği için acil çözüm bulunması lazım. Ayının kime saldıracağı belli değil" diye konuştu.

Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Öneş, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
PKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyorPKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyor
9. Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül törenine ünlü isimler akın etti9. Bodrum Türk Filmleri Haftası ödül törenine ünlü isimler akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.