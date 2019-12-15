HABER

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:35 | Son Güncelleme

İzmir Ödemiş'te eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlanırken İbrahim Tekin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı öne sürülen 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Ancak çiftin çocukları Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak.

TUTUKLANDI

Tekin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA


Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?
Yaşlı çift, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiYaşlı çift, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
HDP önündeki eylemde 104'üncü günHDP önündeki eylemde 104'üncü gün
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Ödemiş filiz tekin ibrahim tekin

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Türkiye'den flaş Libya açıklaması

Risk Analiz Birimi ile 5 yılda 7 bin 302 yabancı terörist yakalandı

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.